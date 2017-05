Terrorexperte Neumann zu Manchester-Attentat

Großbritannien steht nach einem der schwersten Anschläge in der Geschichte des Landes unter Schock. In Manchester hat sich gestern ein Attentäter bei einem Konzert des Teenie-Stars Ariana Grande in die Luft gesprengt. Er tötete 22 Menschen, 59 wurden verletzt und schweben zum Teil noch immer in Lebensgefahr. Mittlerweile hat die britische Polizei die Identität des Attentäters geklärt. Der 22-jährige Mann wurde als Sohn libyscher Einwanderer in Manchester geboren. Ob er Teil einer Terrorgruppe war, wird noch geprüft. Die ZIB2 schaltet dazu live nach Manchester. Live im Studio: Terrorismusexperte Peter Neumann vom renommierten Londoner King‘s College.

Wahlkampf und Schuldzuweisungen bei Sechsparteiengespräch

Auf Einladung von Bundeskanzler Christian Kern haben heute Vertreter aller sechs Parlamentsparteien auszuloten versucht, welche Projekte man bis zur Neuwahl im Herbst noch umsetzen könnte. So drängte etwa Bundeskanzler Christian Kern die ÖVP auf einen Beschluss der Bildungsreform. Die notwendige Zweidrittelmehrheit könnte mit den Grünen hergestellt werden. Der designierte ÖVP-Obmann Sebastian Kurz spielte den Ball zu den Oppositionsparteien Grüne und FPÖ, hänge es doch von ihnen ab, ob eine Zweidrittelmehrheit zustande komme. Massive Kritik erntete Kurz von den SPÖ-Landeshauptmännern Niessl und Kaiser.

James Bond-Darsteller Roger Moore gestorben

Er habe zwar gut ausgesehen, aber nie gut gespielt, das soll Roger Moore über sich selbst einmal gesagt haben. Hollywood sah das offenbar anders und so wurde der Brite mit der Rolle als Geheimagent 007 zum Weltstar.

Wie seine Familie heute bekanntgab, ist Roger Moore im Alter von 89 Jahren in der Schweiz einem Krebsleiden erlegen. Mit 58 war er ein letztes Mal Bond, danach stellte er seine Prominenz viele Jahrzehnte lang in den Dienst der guten Sache und war Botschafter des UNO-Kinderhilfswerks (UNICEF).

