Großrazzia auch bei Daimler

Die US-Umweltbehörde hat am Dienstag nun auch Klage gegen den Autohersteller Fiat Chrysler wegen der Manipulation von Abgaswerten mittels einer Software eingereicht. Es gehe um 104.000 Dieselfahrzeuge mit Dreilitermotoren, die mit dem Programm ausgestattet seien. Fiat Chrysler wehrt sich gegen die Vorwürfe. Indes geriet auch der deutsche Autoriese Daimler ins Visier der Ermittler. Ein Großaufgebot an Polizisten durchsuchte am Dienstag mehrere Daimler-Standorte in vier verschiedenen Bundesländern.

