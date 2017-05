WM-Qualifikation: „Raunzen“ bringt Koller in Rage

ÖFB-Teamchef Marcel Koller hat heute die Kaderbekanntgabe für das WM-Qualispiel am 11. Juni in Irland für einen verbalen Auftritt nahe an der Wutrede genutzt. Ihm sei ein „Raunzen“ aufgefallen, sagte der Schweizer und meinte damit Beschwerden von Spielern über den ungünstigen Termin weit nach Ende der Clubsaison.

„Will ich bei der Nationalmannschaft dabei sein, dann heißt das, ein rot-weiß-rotes Herz zu haben mit viel Leidenschaft“, sagte Koller und nahm sein Team für „ein verdammt wichtiges Spiel“ emotional in die Pflicht.

