Weiterer Anschlag laut May möglich

Nach dem Selbstmordattentat in der britischen Stadt Manchester mit 22 Opfern hat die Regierung laut Premierministerin Theresa May die Terrorwarnstufe im Land von „ernst“ auf „kritisch“ erhöht. Das bedeute, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könne. Unterdessen ermittelt die Polizei unter Hochdruck, ob der mutmaßliche Täter alleine gehandelt hat oder Teil eines Netzwerks war. Der Mann, der am Montagabend nach einem Konzert der Popsängerin Ariana Grande eine Bombe gezündet hatte, wurde mittlerweile identifiziert. Es handle sich um Salman Abedi, einen jungen Mann aus Manchester.

