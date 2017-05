Kern trifft Ägyptens Präsident Al-Sisi

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) besucht heute Ägypten. In Kairo wird Kern Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Regierungschef Sherif Ismail treffen. Neben Themen wie Terror und den regionalen Konflikten samt Folgen wie der Flüchtlingsfrage werden Wirtschaftsfragen dominieren. Am Abend reist der Kanzler in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) weiter.

Zu Ostern wurden in Ägypten bei Attentaten auf Christen Dutzende Menschen getötet. Es wurde der Ausnahmezustand verhängt. Kritiker beklagen aber, dass im Kampf gegen den islamistischen Extremismus auch Menschenrechte verletzt werden.

Der frühere General Al-Sisi war an die Macht gekommen, nachdem im Juli 2013 das Militär den von der Muslimbruderschaft gestützten Präsidenten Mohammed Mursi gestürzt hatte. Bei Kerns Besuch in den VAE am Donnerstag stehen bilaterale Wirtschaftsthemen im Mittelpunkt.