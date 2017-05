Highway 1 in Kalifornien nach riesigem Erdrutsch gesperrt

Ein riesiger Erdrutsch hat einen Teil des berühmten Highway 1 an der Küste von Kalifornien verschüttet. Wie die Verkehrsbehörden gestern mitteilten, rutschten Steine und Erde am Samstag in einer abgelegenen und weitgehend unbewohnten Gegend herab, die unter dem Namen Mud Creek bekannt ist.

APA/AP/John Madonna

Fast ein halber Kilometer der Straße sei verschüttet worden, sagte ein Behördensprecher und fügte hinzu: „Es geht um eine Straßensperrung von mehreren Monaten.“ Eine Million Tonne Erde war einen Berg herabgerutscht. „Das ist ein großer, großer Vorfall“, sagte der Sprecher. „So etwas haben wir noch nicht erlebt. Wir haben viel Arbeit vor uns.“

In Kalifornien gab es in diesem Winter eine Reihe von Erdrutschen, Überflutungen und Straßensperrungen entlang der malerischen Küstenstraße. Im März musste bereits ein Teil in der Nähe von Big Sur gesperrt werden - eine wirtschaftliche Katastrophe für die Region, die stark vom Tourismus abhängig ist.