„Größere Gruppe von Personen“ möglich

Nach dem Anschlag von Manchester sucht die britische Polizei nach möglichen Komplizen des Selbstmordattentäters. Die britische Premierministerin Theresa May sagte, „dass es eine größere Gruppe von Personen" geben könnte, die mit dem Anschlag in Verbindung stehen. Priorität habe die Frage, „ob er allein gehandelt hat oder Teil eines Netzwerks war“, sagte Polizeichef Ian Hopkins. Bisher nahm die Polizei einen Mann in Manchester fest, seine Beziehung zum Täter blieb zunächst aber unklar. In Großbritannien wurde die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.

