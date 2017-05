Neue Friedensgespräche in Myanmar

Myanmar hat eine neue Runde von Friedensgesprächen begonnen, mit denen einer der weltweit längsten bewaffneten Konflikte beendet werden soll. Die Gespräche zwischen der Regierung und mehreren bewaffneten Rebellengruppen wurden heute in der Hauptstadt Naypyitaw von Friedensnobelpreisträgerin Aung Sang Suu Kyi eröffnet.

Die 71-Jährige ist seit vergangenem Jahr als „Staatsrätin“ de facto Regierungschefin des südostasiatischen Landes. Mit den Verhandlungen, die zunächst auf vier Tage angesetzt sind, soll ein Ausweg aus dem seit fast sieben Jahrzehnten dauernden Konflikt gefunden werden. Ziel ist ein Waffenstillstand.

In Myanmar - dem ehemaligen Burma - ist das Militär immer noch an der Regierung beteiligt. Das Land hatte sich nach langer Militärdiktatur in den vergangenen Jahren nach und nach wieder geöffnet. Die ersten Friedensgespräche vor einigen Monaten hatten keinen Durchbruch gebracht.

Mehr als hundert ethnische Minderheiten

Der Konflikt dauert bereits seit der Unabhängigkeit des Landes von Großbritannien 1948. Damals kamen bis dahin unabhängige Regionen ethnischer Minderheiten unter Kontrolle des Staats. Ihre Unterdrückung sowie die Ausbeutung der Bodenschätze auf ihrem Gebiet durch bewaffnete Gruppen mit Nähe zur Armee heizen den Konflikt bis heute an.

In Myanmar gibt es mehr als hundert ethnische Minderheiten. Zuletzt rückte die staatliche Gewalt gegen die muslimische Volksgruppe der Rohingya in den Fokus der Aufmerksamkeit. Im Februar verurteilte die UNO das Vorgehen gegen die Minderheit scharf.