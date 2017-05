Moody’s stuft Chinas Kreditwürdigkeit leicht herab

Die Ratingagentur Moody’s hat heute die Kreditwürdigkeit Chinas herabgesetzt. Als Grund gab Moody’s die Sorgen wegen der hohen Verschuldung trotz langsamer werdenden Wachstums an.

Die Bewertung wurde daher von A1 auf Aa3 verringert, die Aussichten sind nun laut der Ratingagentur aber „stabil“ statt „negativ“. Es ist die erste Herabstufung seit 1989.

Die Herabstufung kommt zu einer Zeit, in der die Führung in Peking Anstrengungen unternimmt, die unregulierte und riskante Verschuldung zu stoppen. Analysten sind aber skeptisch, ob Peking dazu wirklich bereit ist. Nach der Herabstufung durch Moody’s gingen die Börsenwerte in Schanghai und Hongkong zurück.

China kritisiert Rating

China kritisierte die Abstufung bereits. Die Ratingagentur überschätze die Schwierigkeiten, denen die chinesische Wirtschaft derzeit ausgesetzt sei, und unterschätze die Reformbemühungen, teilte das Finanzministerium mit. Zudem basiere die Einschätzung auf einer unsachgemäßen Methode.

Die Konjunktur werde stabil und relativ schnell wachsen. Die Schuldenrisiken für die Jahre 2018 bis 2020 würden sich nicht wesentlich von denen im Jahr 2016 unterscheiden, so das Finanzministerium.