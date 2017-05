14-jähriger Thailänder wegen Königsbeleidigung in Haft

Die Gesetze gegen Majestätsbeleidigung in Thailand haben zur Inhaftierung eines 14-Jährigen geführt: Der Jugendliche werde in einem berüchtigten Armeegefängnis in Bangkok ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten, weil er gemeinsam mit drei anderen jungen Männern ein Bild des verstorbenen Königs Bhumibol verbrannt haben soll.

Das teilte die Menschenrechtsgruppierung Human Rights Watch heute in Bangkok mit. Den Betroffenen werde der Zugang zu Anwälten verwehrt, und sie befänden sich ohne Kontakt zur Außenwelt in Militärhaft, sagte der Asien-Direktor der NGO, Brad Adams. Die Behörden lehnten bisher jeglichen Kommentar zu den Fällen ab.

Human Rights Watch zeigte sich „alarmiert“ wegen der zunehmenden Anwendung der drastischen Gesetze zur Majestätsbeleidigung. Wer in Thailand die Monarchie kritisiert, kann dafür bis zu 15 Jahre ins Gefängnis kommen.

Schärfere Verfolgung unter neuem König

Seit der Machtübernahme einer promonarchistischen Junta 2014 registrieren Menschenrechtler eine steigende Zahl solcher Fälle, seit dem Amtsantritt des neuen Königs Vajiralongkorn hat sich die Strafverfolgung offenbar weiter intensiviert. Bereits das Weiterverbreiten kritischer Kommentare über Soziale Netzwerke wie Facebook kann zur Inhaftierung führen.

Bei dem in der vergangenen Woche festgenommenen 14-Jährigen handelt es sich laut Human Rights Watch um Abhisit Chailee aus der nordöstlichen Provinz Khon Kaen. Mit ihm seien wegen der angeblichen Bildverbrennung zwei 19-Jährige und ein 20-Jähriger inhaftiert worden.