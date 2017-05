Trump war 30 Minuten lang bei Papst Franziskus

US-Präsident Donald Trump hat heute Papst Franziskus im Vatikan besucht. Der Papst empfing Trump in seiner Privatbibliothek und unterhielt sich 30 Minuten lang mit ihm. Die beiden saßen einander am Schreibtisch der Bibliothek gegenüber in Anwesenheit eines Dolmetschers. Fotografen waren nur zu Beginn des Gesprächs zugelassen.

AP/Alessandra Tarantino

Nach dem Treffen tauschten Franziskus und Trump Geschenke aus. Während ihres Gesprächs wartete die zwölfköpfige Delegation mit der First Lady Melania, der Präsidententochter Ivanka Trump, deren Ehemann Jared Kushner und US-Außenminister Rex Tillerson in einem Raum unweit der Bibliothek auf das Ende des Gesprächs.

„Trump not welcome“

Nach dem Treffen mit dem Papst traf Trump Vertreter des vatikanischen Staatssekretariats. Melania Trump verließ den Vatikan, um das vatikanische Kinderkrankenhaus „Bambin Gesu“ zu besuchen.

Aus Protest gegen den US-Präsidenten entrollten Aktivisten einer kommunistischen Organisation in der Nähe des Kolosseums ein Spruchband mit dem Slogan „Trump not welcome“. Zudem beleuchteten Greenpeace-Aktivisten in der Nacht auf heute mit starken Scheinwerfern die Kuppel des Petersdoms mit der Schrift „Planet Earth First“. Während des Trump-Besuchs gelten in Rom schärfste Sicherheitsvorkehrungen.