Mindestens 20 Tote bei Busunglück in Indien

Bei einem schweren Busunfall im Norden Indiens sind mindestens 20 Menschen gestorben. Sechs weitere wurden verletzt, drei wurden noch vermisst. Das bestätigte die örtliche Polizei.

Der Bus war in der Nacht auf heute von einer Bergstraße nahe der Stadt Dharasu im Bundesstaat Uttarakhand abgekommen und einen rund 150 Meter tiefen Abhang hinunter in einen Fluss gestürzt. Unter den 20 Toten seien auch der Fahrer und der Schaffner des Busses, so die Polizei.

Rettungskräfte versuchten, die sechs Verletzten nach Dehradun auszufliegen, die Hauptstadt von Uttarakhand. Laut Polizei waren die Passagiere auf dem Weg nach Hause, nachdem sie die berühmte hinduistische Pilgerstätte Gangotri besucht hatten.