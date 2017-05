„Wahrscheinlich nicht alleine gehandelt“

Der Selbstmordattentäter von Manchester hat „wahrscheinlich nicht alleine gehandelt“. Das sagte die britische Innenministerin Amber Rudd am Mittwoch in einem BBC-Interview. Er sei zudem den Sicherheitsbehörden bekannt gewesen. Verwundert zeigte sich Rudd darüber, dass Details der Ermittlungen zunächst von US-amerikanischen Stellen weitergegeben wurden. Nach Angaben des französischen Innenministeriums war der 22-Jährige vor der Tat offenbar zu Besuch in Syrien und Libyen. Dort soll er sich radikalisiert haben.

Lesen Sie mehr …