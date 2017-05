Zuckerberg gibt Videotour durch sein Studentenzimmer

Mark Zuckerberg, milliardenschwerer Gründer von Facebook, hat in einem Livevideo durch sein altes Studentenzimmer in Harvard geführt: In den handgefilmten Hochkant-Aufnahmen ist unter anderem der schmale Schreibtisch zu sehen, an dem Zuckerberg im Jahr 2004 „in zwei Wochen Facebook programmierte“. Zuckerberg und seine Ehefrau Priscilla Chan, die er auf dem Harvard-Campus kennenlernte, zeigen sich vor der Kamera nostalgisch und verliebt: „Es ist das erste Mal seit 14 Jahren, dass wir wieder in diesem Wohnheim sind.“

„So breit wie eine schwangere Frau“

Um zu demonstrieren, wie eng der Flur vor dem berühmten Zimmer H-33 im sogenannten Kirkland House ist, filmte Zuckerberg seine Frau, die im Herbst eine weitere Tochter erwartet, und neckte sie: „Der Gang hat, wie man sieht, genau die Ausmaße einer schwangeren Frau.“

Offizieller Grund für Zuckerbergs Rückkehr nach Harvard ist ein Ehrendiplom, das ihm die Universität verlieh. Tatsächlich schloss Zuckerberg sein Psychologie- und Informatikstudium nie ab und kümmerte sich stattdessen lieber um sein damaliges Start-up. Heute leitet der 33-jährige, der äußerlich noch immer als Student durchgehen könnte, eines der erfolgreichsten Internetunternehmen der Welt mit einem Umsatz von 27,64 Milliarden US-Dollar (rund 25 Mrd. Euro) im Jahr 2016.

PR-Aktion für Facebook Live

Vermutlich steckt aber auch ein gewisses PR-Kalkül hinter Zuckerbergs Entscheidung, gerade jetzt via Facebook Live Einblicke in sein Privatleben zu geben. In letzter Zeit hatte die Anwendung, in der man Videos direkt für Facebook-Freunde freischalten kann, wiederholt für negative Schlagzeilen gesorgt. Immer wieder hatten Menschen Gewalttaten bis hin zu Morden verübt und sich live dabei gefilmt.