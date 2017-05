Hepatitis-A-Fälle in Europa stark gestiegen

In Europa treten seit vergangenem Jahr deutlich mehr Hepatitis-A-Erkrankungen auf. Das betrifft auch Österreich, teilte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) mit. So wurden seit Anfang des Jahres in Österreich bereits 117 Erkrankungen gemeldet, in den vergangenen Jahren waren es im selben Zeitraum jeweils etwa 30.

Hepatitis A - ehemals „Reisehepatitis“ genannt - ist weltweit verbreitet. Sie wird durch das Hepatitis-A-Virus (HAV) verursacht. Die typische Art der Übertragung ist fäkal-oral.

Die Krankheit kann von Mensch zu Mensch übertragen werden, durch den Konsum von Lebensmitteln, in denen sich das Virus findet, aber auch durch die Berührung von kontaminierten Gegenständen. Vor Hepatitis A schützt eine präventive Impfung.

Über 1.000 bestätigte Fälle in einem Jahr in der EU

Laut AGES meldeten seit Juni vergangenen Jahres 15 EU-Mitgliedsstaaten (Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Slowenien, Spanien, Schweden) „1.173 laborbestätigte Hepatitis-A-Fälle mit Genotyp IA“, so die AGES. Die Agentur bezog sich dabei auf das Europäische Zentrum für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) in Stockholm.

Vor Jahrzehnten sorgte die schlechte Trinkwasserqualität für eine große Verbreitung der Krankheit in vielen Staaten Europas. Mit einer Infektion in der frühen Kindheit waren viele Menschen später ein Leben lang vor einer weiteren Erkrankung geschützt.

Heute werden Infektionen vor allem via Reisen importiert. Die Erkrankung äußert sich meist durch Übelkeit, Oberbauchschmerzen bis hin zu einer Gelbsucht, die aber in der Regel vollständig ausheilt.