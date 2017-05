Einer der meistgesuchten Täter Österreichs festgenommen

Gestern ist einer der meistgesuchten Verbrecher Österreichs im Kosovo festgenommen worden. Der 32-Jährige war wegen Mordversuchs auf einen Polizisten, eines Raubüberfalls mit schwerer Körperverletzung in Wien und eines Einbruchsdiebstahls in Wilhelmsburg seit 2009 weltweit gesucht worden. Er war eine von zwei „Most Wanted Persons“ Österreichs, berichtete das Bundeskriminalamt (BK) heute.

Der Kosovare verletzte im April 2009 in Währing einen Polizisten mit einem Messer lebensgefährlich. 2006 soll er bei einem versuchten Raubüberfall in Hernals ebenfalls mit einem Messer zugestochen haben sowie einen Einbruchsdiebstahl in Wilhelmsburg in Niederösterreich begangen haben.