„Eigene Ideen und Konzepte“

Der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am Mittwoch bei einer Pressekonferenz die neue ÖVP-Bundesgeschäftsführerin, die ÖVP-EU-Abgeordnete Elisabeth Köstinger vorgestellt. Köstinger kündigte einen neuen Stil an. Kurz schlug in dieselbe Kerbe: Man werde mit eigenen Ideen und Konzepten punkten und den neuen Stil leben. Köstinger will auch „Denkverbote brechen“. Kurz zog indes eine kleine Zwischenbilanz über seine „Bewegung“.

