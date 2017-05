Ex-Frau aufgelauert: Mann legt Brand und begeht Suizid

Ein Mann hat in der Nacht auf heute in Wien seiner Ex-Frau vor ihrer Wohnung aufgelauert. In ihrer Wohnung randalierte er und zündete eine Couch an. Nachdem die Polizei angerückt war, verübte der 47-Jährige trotz Zurufen Suizid.

