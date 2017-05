Ansturm auf Nikolaus-Reliquie in Moskau

Mehr als 20.000 Russen haben seit Montag in Moskau eine von der katholischen Kirche ausgeliehene Reliquie des heiligen Nikolaus aufgesucht. Gläubige standen teils vier Stunden in der Schlange, bis sie die Gebeine in der Christ-Erlöser-Kathedrale, der größten orthodoxen Kirche Moskaus, berühren konnten.

