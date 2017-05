Fünf Tote bei Selbstmordanschlag in Somalia

Bei einem Selbstmordanschlag im Nordosten Somalias sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Mehr als neun Menschen seien bei dem Anschlag auf einen Checkpoint in der Stadt Bosaso im Puntland verletzt worden, sagte ein Polizist. Zwei der Getöteten seien Sicherheitskräfte gewesen.

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) nahm den Anschlag heute für sich in Anspruch. Das konnte nicht verifiziert werden. Die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group nannte das den ersten Selbstmordanschlag des IS in Somalia.

In dem ostafrikanischen Staat treibt vor allem die Terrormiliz al-Schabab ihr Unwesen. Sie will einen sogenannten Gottesstaat am Horn von Afrika errichten. Eine Gruppe hat sich von al-Schabab losgesagt und dem IS die Treue geschworen. Der somalische Ableger des IS ist vor allem in der Region Puntland im Nordosten Somalias aktiv.