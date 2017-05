Köstinger als neue ÖVP-Generalsekretärin präsentiert

Die ÖVP hat heute offiziell die bisehrige EU-Abgeordnete Elisabeth Köstinger als neue Generalsekretärin präsentiert. Köstinger kündigte bei der Pressekonferenz in der Parteizentrale auch einen neuen Stil an. Der Parteitag, bei dem der neue Obmann Sebastian Kurz gewählt wird, findet im Sommer statt.

Kurz zeigte sich über den Stil im Nationalrat vergangene Woche verärgert und betonte: „Wir wollen uns an diesem Umgangston nicht beteiligen.“ Man werde nicht „andere schlecht machen, sondern mit eigenen Ideen und Konzepten überzeugen“, sowie einen neuen Stil leben.

„Mit großer Freude“ stellte er seine neue Generalsekretärin vor. Mit ihr arbeitete er bereits in den vergangenen Jahren „intensiv und gut“ zusammen. Sie sei in Österreich fest verwurzelt und als Abgeordnete des Europaparlaments auch in Europa aktiv.

„Denkverbote brechen“

Köstinger sagte, sie woll die Volkspartei in eine „neue Generation führen“, denn vieles befinde sich in der Partei im Umbruch. Die neue Generalsekretärin versicherte weiters, mutig an die Sache rangehen zu wollen und „Denkverbote zu brechen“: „Wenn man in der Politik erfolgreich sein will, muss man die Zeichen der Zeit erkennen.“ Ihr sei außerdem wichtig, „aus dem aktuellen politischen System auszubrechen“.

Köstinger soll weiterhin Europamandatarin bleiben. Ob sie bei der vorgezogenen Nationalratwahl am 15. Oktober auf dem zweiten Listenplatz kandidieren wird, ließ sie offen.