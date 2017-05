Krebstherapie mit Hilfe der Crowd

Versichert sind in China fast alle. Aber was nutzt eine Gesundheitsvorsorge, wenn der Selbstbehalt im Notfall so hoch ist, dass man ihn sich nicht leisten kann? Mit bis zu 30 Prozent privaten Kosten kann etwa eine langwierige Krebstherapie ganze Familien in den Ruin treiben. Immer öfter kursieren deshalb Hilferufe und Sammelaktionen im Netz - eine Guerillataktik, die insgeheim von der Regierung gefördert wird.

