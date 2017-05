Ein Zuviel an Schönheit

In „Song to Song“ schickt US-Regisseur Terrence Malick Stars wie Rooney Mara, Michael Fassbender, Ryan Gosling und Natalie Portman auf Sinnsuche in einer rauschhaften Welt voller Musik und Sex. In perfekt inszenierten Bildern erzählt der 73-Jährige die Geschichte einer Dreiecksbeziehung im Musikbusiness. Der Film könnte ein Meisterwerk sein - würde er das Publikum nicht mit einem Zuviel an Schönheit überfordern.

