Immer mehr Menschen von Katastrophen bedroht

Mehr als jeder dritte Mensch hat im Jahr 2015 in erdbebengefährdeten Weltregionen gelebt. Bedroht sind 2,7 Milliarden Menschen und damit nahezu doppelt so viele wie noch vor 40 Jahren. Das geht aus einer heute in Brüssel veröffentlichten Studie der Forschungsstelle der EU-Kommission hervor. In diesem Zeitraum ist auch die Weltbevölkerung stark gewachsen.

Rund eine Milliarde Menschen wohnte im Jahr 2015 zudem in potenziellen Überschwemmungsgebieten, hauptsächlich auf dem asiatischen Kontinent. In Europa ist die deutsche Bevölkerung am stärksten von Überschwemmungen bedroht. Rund acht Millionen Menschen leben dort in entsprechenden Regionen. In Österreich sind der Studie zufolge knapp 1,45 Millionen Menschen in potenziellen Überschwemmungsgebieten angesiedelt.

Die Autoren der Untersuchung haben Gefährdungen durch Erdbeben, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche, Wirbelstürme, Tsunamis und Sturmfluten untersucht.