Flugzeug geriet in Hongkong von Landebahn ab

Eine chinesische Passagiermaschine ist am Mittwoch bei heftigem Regen von einer der Landebahnen des Hongkonger Flughafens abgeraten und erst auf einer Grasfläche zum Stehen gekommen. Wie die Flughafenbehörde mitteilte, befanden sich 141 Menschen an Bord des Flugzeugs von China Eastern Airlines, die in Nanjing gestartet war. Zwei Passagiere klagten über Unwohlsein und wurden ins Spital gebracht.

Die Landebahn wurde vorübergehend geschlossen. Dadurch gab es bei mehr als hundert Flügen Verspätungen. Die Stadtverwaltung von Hongkong erließ am Mittwoch die erste „schwarze Regensturmwarnung“ des Jahres, die höchste auf einer dreistufigen Skala. Mehrere Schulen blieben am Nachmittag geschlossen.