Radsport: Auch Großschartner fährt bei Giro in Top Ten

Auf der 17. Etappe des 100. Giro d’Italia ist zum bereits vierten Mal ein österreichischer Radprofi in die Top Ten gefahren. Nach Auftaktsieger Lukas Pöstlberger, der danach auch noch Tagesdritter war, und Patrick Konrad belegte heute Felix Großschartner den siebenten Platz. Den Etappensieg in Canazei sicherte sich der Franzose Pierre Rolland, das Rosa Trikot des Spitzenreiters in der Gesamtwertung trägt weiter der Niederländer Tom Dumoulin.

