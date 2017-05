NATO vor Beitritt zur Anti-IS-Koalition

Die NATO soll Mitglied der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) werden. Nach dpa-Informationen haben sich die Bündnisstaaten heute in Brüssel darauf geeinigt.

Die NATO unterstützt den Kampf gegen den IS derzeit nur indirekt, in dem sie Radaraufklärungsflugzeuge des Typs Awacs zur Verfügung stellt und irakische Soldaten für den Kampf gegen den IS ausbildet.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg stellte laut Medienberichten bereits eine stärkere Rolle der Allianz am Anti-Terror-Kampf in Aussicht. „Nicht zur Debatte“ stehe Stoltenberg zufolge allerdings eine direkte Beteiligung von NATO-Soldaten im syrischen Bürgerkrieg.