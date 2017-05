Diplomaten melden Einigung in Streitfrage

Kurz vor dem ersten NATO-Gipfel mit US-Präsident Donald Trump am Donnerstag haben sich die NATO-Staaten offenbar auf einen Eintritt der Allianz in die internationale Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geeinigt, wie Diplomaten in Brüssel Mittwochabend gemeldet haben. Lediglich eine direkte Beteiligung an Kampfeinsätzen soll vorerst ausgeschlossen bleiben. Die Entscheidung soll am Donnerstag durch den NATO-Gipfel bestätigt werden.

Lesen Sie mehr …