Aufregung über Harley-Davidsons Thailand-Pläne

US-Präsident Donald Trump ist ein bekennender Fan der Kultmotorradschmiede Harley-Davidson - doch ausgerechnet die vom US-Präsidenten als Inbegriff von „Made in America“ gepriesene Firma will nun eine Fabrik im Ausland errichten. „Wir erweitern unsere Präsenz im asiatisch-pazifischen Markt, indem wir ein Werk in Thailand bauen“, bestätigte das Unternehmen heute.

Die „New York Times“ berichtete unterdessen über heftige Kritik an der Entscheidung. „Es ist ein Schlag ins Gesicht der US-Arbeiter“, zitierte das Blatt Robert Martinez Jr., der als Vorsitzender einer Gewerkschaft die Interessen vieler Harley-Angestellter vertritt. „Warum können sie nicht in den USA herstellen und exportieren?“, fragte Leo W. Gerard, ein weiterer hochrangiger US-Gewerkschafter.

Die Entscheidung des US-Motorradkonzerns zeigt das Dilemma, in dem Trump steckt, der Jobs entsprechend seiner Devise „Amerika zuerst“ in die USA zurückholen will. Trump hat Harley-Davidson als vermeintliches Opfer ungerechter Handelspraktiken zum Symbol seines Kampfes gegen die angebliche Benachteiligung von US-Unternehmen auf dem Weltmarkt gemacht und wiederholt seine Wertschätzung für die Firma zum Ausdruck gebracht.