Was die neue ÖVP-Generalsekretärin ändern will

Nach der neuen Partei-Farbe kündigt die heute präsentierte ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger auch einen neuen Stil an. Köstinger ist im Studio der ZIB2.

Offene Fragen nach dem Manchester-Anschlag

Die Polizei sucht Unterstützer des Attentäters. Über Motiv und mögliche IS-Kontakte herrscht Unklarheit.

Ein Treffen, auch wenn sie oft übers Kreuz sind

Papst Franziskus hat US-Präsident Donald Trump bei einer Privataudienz empfangen.

Wie Wiens Flüchtlingsideen in Ägypten ankommen

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hofft in Kairo auf einen Flüchtlingsdeal mit Ägypten. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) will Auffanglager in Nordafrika. Was halten Flüchtlingsorganisationen in Ägypten davon?

Textfassung: Zeit im Bild