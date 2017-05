Drei Polizisten bei Anschlag in Jakarta getötet

In der indonesischen Hauptstadt Jakarta haben sich offenbar Selbstmordattentäter an einem belebten Busbahnhof in die Luft gesprengt. Ein Polizist wurde durch die Explosion am Terminal Kampung Melayu im Osten Jakartas getötet, wie die Polizei heute mitteilte. Zwei weitere Beamte erlagen wenig später ihren schweren Verletzungen. Sieben weitere Menschen wurden bei der Explosion verletzt.

Die Beamten waren an dem Busbahnhof gerade für eine Parade zu Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan im Einsatz, als sich die Explosion ereignete.

Vermutlich zwei Attentäter

Man vermute ein Selbstmordattentat, sagte die Polizei im Fernsehen. In den Sozialen Medien kursierende Fotos zeigten verstreute Körperteile eines mutmaßlichen Attentäters. CNN Indonesia meldete unter Berufung auf einen Polizeisprecher, es seien zwei Attentäter an dem Angriff beteiligt gewesen.

Der Anschlag ist die zweite Attacke in Jakarta in weniger als zwei Jahren. Bei einem bewaffneten Überfall und einem Bombenattentat waren im Jänner 2016 in einem Geschäftsviertel der Millionenmetropole acht Menschen getötet worden, darunter die vier Attentäter.

Radikalisierung nimmt zu

Indonesien wird seit 2000 immer wieder von Terrorattacken erschüttert. Hunderte Menschen kamen dabei bereits ums Leben. Der Inselstaat hat die weltweit größte muslimische Bevölkerung mit mehr als 200 Millionen Gläubigen. In der Regel wird eine liberale Form des Islam praktiziert. Allerdings gibt es steigende Tendenzen zur Radikalisierung.