Reihe von Festnahmen

Die Terrorermittler sind sich sicher: Der Attentäter von Manchester war Teil eines Netzwerks. Acht Verdächtige wurden bereits festgenommen - darunter auch Familienmitglieder in Libyen. Der Bruder des Attentäters räumte ein, Salman Abedi sei Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen. Er selbst dürfte von den Anschlagsplänen gewusst haben. Der während eines Interviews in Libyen festgenommene Vater hatte laut eigenen Aussagen keinen Verdacht: „Alles war normal.“

Lesen Sie mehr …