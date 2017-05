Regierung forderte Soldaten an

Brasilien kommt nicht zur Ruhe: Bei erneuten Protesten gegen Staatschef Michel Temer kam es am Mittwoch zu schweren Tumulten. Demonstranten drangen in das Landwirtschaftsministerium ein, steckten das Gebäude in Brand und lieferten sich Gefechte mit der Polizei. Die Regierung forderte Soldaten an, um die Regierungsgebäude zu schützen.

