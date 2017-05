ÖVP sucht nach neuem Stil

Der designierte ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat gestern bei einer Pressekonferenz die neue ÖVP-Bundesgeschäftsführerin, die ÖVP-EU-Abgeordnete Elisabeth Köstinger, vorgestellt. Köstinger kündigte einen neuen Stil an. Kurz schlug in dieselbe Kerbe: Man werde mit eigenen Ideen und Konzepten punkten und den neuen Stil leben. Köstinger will auch „Denkverbote brechen“. Kurz zog unterdessen eine kleine Zwischenbilanz über seine „Bewegung“.

