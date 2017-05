Wirtschaft im Fokus von Kerns Besuch in den Emiraten

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) ist heute in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu Gast. Zunächst trifft er in der Hauptstadt Abu Dhabi Kronprinz Scheich Mohammed Bin Sajed al-Nahjan.

Abends kommt er in Dubai mit Premier Mohamed bin Raschid al-Maktum zu Gesprächen zusammen. Themen sollen regionale Konflikte - in Syrien, Libyen und Jemen - und damit auch die Flüchtlingsfrage sein.

Wirtschaftsfragen im Zentrum

Vor allem aber geht es um bilaterale Wirtschaftsfragen. Die VAE sind der größte Handelspartner für Österreich in der Golfregion. Die Exporte erreichten 2016 eine Höhe von 640 Millionen Euro.

Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Österreich und VAE - eine Föderation von sieben Emiraten im Südosten der Arabischen Halbinsel in Südwestasien mit derzeit rund neun Millionen Einwohnern - nimmt weiterhin zu. So stiegen die österreichischen Investitionen in den VAE um knapp 30 Prozent auf vier Mrd. Euro, umgekehrt jene der AVE in Österreich um fünf Prozent auf 4,7 Mrd. Euro.

Kern plädiert für Flüchtlingsdeal

Gestern hatte Kern Ägypten besucht und Präsident Abdel Fattah al-Sisi, Regierungschef Scherif Ismail sowie den Generalsekretär der Arabischen Liga, Ahmed Abul Gheit, getroffen.

Bei seinem Ägypten-Besuch plädierte Kern für einen Flüchtlingsdeal mit dem Land ähnlich jenem, den die EU mit der Türkei abgeschlossen hat. Zwar sei dieser nicht „eins zu eins“ übertragbar, aber es müsse versucht werden, schrittweise voranzukommen, sagte Kern. Ziel der EU müsse es sein, an der Stabilisierung Ägyptens mitzuarbeiten. „Ägypten ist Führungsmacht in der Region“, so Kern.