Köstinger kündigt kostengünstigen ÖVP-Wahlkampf an

Die neue ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger will zur vorgezogenen Nationalratswahl im Herbst einen kostengünstigen Wahlkampf führen. Man werde sich an die Regelungen zur Obergrenze und der Offenlegung halten, sagte sie. Köstinger erwartet durch das Vorzugsstimmensystem viele Frauen im Nationalrat - die Klubfinanzierung an den Frauenanteil zu knüpfen lehnt sie ab.

„Zurzeit treten viele an uns heran, die uns gerne unterstützen würden, in jeder Art. Die Mehrzahl davon sind Privatpersonen, die sich oft mit kleinen Beträgen anschließen wollen, weil sie an die Kraft der Veränderung und die Motivation glauben“, so die neue Generalsekretärin. Die Richtlinien zur Offenlegung werden eingehalten, die Veröffentlichung werde „zeitgerecht“ erfolgen, erklärte sie weiters.

Ob der neue Obmann Sebastian Kurz im Wahlkampf auch von einem Personenkomitee unterstützt wird, steht noch nicht fest, werde aber ebenfalls zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Für die Inserate, die Kurz bereits am vergangenen Sonntag in Zeitungen geschaltet hat, sei jedenfalls die Partei aufgekommen.

Suche nach neuem Stil

Köstinger war gestern offiziell von Kurz als neue Bundesgeschäftsführerin vorgestellt worden. Bei der Pressekonferent kündigte die EU-Abgeordnete einen neuen Stil an. Kurz schlug in dieselbe Kerbe: Man werde mit eigenen Ideen und Konzepten punkten und den neuen Stil leben. Köstinger will auch „Denkverbote brechen“. Kurz zog unterdessen eine kleine Zwischenbilanz über seine „Bewegung“.

