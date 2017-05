Behörden sehen Ermittlungen gefährdet

Nach dem verheerenden Selbstmordanschlag in Manchester arbeiten die britischen Ermittler auch mit Kollegen in Europa und den USA zusammen. Doch die Kooperation ist nicht frei von Konflikten. Die britischen Behörden beschuldigen US-Geheimdienste, Informationen unerlaubt an US-Medien weiterzugeben - und damit die Ermittlungen zu gefährden. Die Vorwürfe wiegen offenbar so schwer, dass sie Premierministerin Theresa May am Donnerstag in Brüssel gegenüber US-Präsident Donald Trump zur Sprache bringen will. In Großbritannien sucht die Polizei unterdessen weiter nach möglichen Komplizen des Attentäters.

