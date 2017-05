Europa League: Manchester United sichert sich Titel

Manchester United hat sich erstmals den Titel in der Europa League gesichert. Der englische Rekordmeister, der eine enttäuschende Premier-League-Saison hinter sich hat, ging gestern Abend im Finale in Solna gegen Ajax Amsterdam rasch in Führung und ließ den Niederländern in der Folge keine Chance zu einer Wende. Durch den 2:0-Erfolg lösten die „Red Devils“ auch noch das Ticket für die kommende Champions League.

