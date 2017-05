Fußball: Wolfsburg spielt um seine Zukunft

Wolfsburg steht vor richtungsweisenden Tagen: Am Donnerstag und Montag stehen für den VW-Werksclub die Relegationsspiele gegen Eintracht Braunschweig auf dem Programm. Ein Abstieg in die zweite deutsche Liga wäre mit tiefen Einschnitten verbunden. Beschäftigen will sich beim VfL mit dem Horrorszenario aber noch niemand. Die Konzentration ist auf das Sportliche gerichtet. „Wir haben jetzt zwei Spiele gegen einen Zweitligisten - bei aller Liebe: Wir müssen das einfach schaffen“, sagte Mario Gomez. Die Braunschweiger setzen indes gegen den „haushohen Favoriten“ auf die Außenseiterrolle.

