Betrunkener bedrohte Mann mit Springmesser

Zwei Betrunkene sind gestern in einem Wohnheim in der Wiener Brigittenau in Streit geraten. Ein 70-Jähriger drohte seinem 62-jährigen Kontrahenten, ihn mit einem Springmesser umzubringen. Der Mann wurde verhaftet.

17-Jähriger drohte, Lokalbesucher „abzustechen“

Zu einem Polizeieinsatz nach einem Streit kam es heute in den frühen Morgenstunden auch in Salzburg. Ein 17-Jähriger drohte damit, einen anderen Lokalgast mit einem Messer „abzustechen“. Der 17-Jährige hatte davor eine Frau belästigt.

