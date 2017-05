Berliner Kirchentag mit Obama und Merkel gestartet

Mit Open-Air-Gottesdiensten hat gestern am Abend in Berlin der Deutsche Evangelische Kirchentag begonnen. Heute am Vormittag hielten Ex-US-Präsident Barack Obama und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel eine öffentliche Diskussion ab. Obama betonte dabei seine Hoffnung in die junge Generation. „Es hängt alles von jungen Menschen ab, wie hier heute in Berlin - und deshalb möchte ich auch mein Wissen weitergeben“, sagte er.

