Hubschrauber in Tirol abgestürzt: Pilot unverletzt

Glimpflich verlaufen ist heute ein Hubschrauberabsturz in Tirol. Nach ersten Informationen touchierte ein Helikopter gegen 14.15 Uhr am Flugplatz Reutte-Höfen (Tirol) ein Gebäude und stürzte dann zu Boden. Der Pilot, der alleine an Bord war, blieb unverletzt, informierte die Tiroler Leitstelle.

Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, werde derzeit noch untersucht. Nach Polizeiangaben dürfte der Red Bull gehörende Kampfhubschrauber Bell Cobra beim Landeanflug mit einem Rotorblatt ein Gebäude des Flughafens berührt haben. Das Fluggerät fing daraufhin Feuer und ging zu Boden. Zum Sachschaden gab es vorerst keine Angaben.