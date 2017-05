Deutlich mehr Verletzte als bisher bekannt

Trotz der Kritik der britischen Behörden an den US-Geheimdiensten dringen weiter neue Details zu den Ermittlungsergebnissen nach dem verheerenden Anschlag in Manchester an US-Medien durch. So berichtete der US-Sender ABC, dass bei der Durchsuchung der Wohnung des Attentäters eine Art Bombenwerkstatt gefunden worden sei. Die britische Gesundheitsbehörde gab unterdessen bekannt, dass bei dem Selbstmordanschlag deutlich mehr Menschen verletzt wurden, als bisher bekannt war.

