„Zahlen nicht, was sie bezahlen sollten“

US-Präsident Donald Trump hat im Streit über eine Erhöhung der Militärbudgets seine harte Haltung gegenüber der NATO bekräftigt. „23 von 28 Mitgliedsländern zahlen nicht, was sie zahlen sollten“, kritisierte Trump am Donnerstag bei einem Besuch im neuen NATO-Hauptquartier in Brüssel. Nach Trumps Wunsch soll sich die Militärallianz in Zukunft vor allem dem Anti-Terror-Kampf sowie der Zuwanderung widmen. Vor seinem Besuch im NATO-Hauptquartier war der Republikaner mit den Spitzen der EU zusammengetroffen.

