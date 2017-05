Merkel droht, Erdogan trotzt

Die politischen Verstimmungen zwischen Berlin und Ankara halten auch nach einem persönlichen Krisengespräch zwischen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an. Letzterer will im Streit über ein Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete in der Türkei nicht einlenken, hieß es am Donnerstag nach dem Treffen der Politiker in Brüssel. Die EU-Spitze setzt unterdessen ungeachtet der Spannungen mit Ankara weiter auf eine Zusammenarbeit mit der Türkei.

