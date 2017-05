Fußball: Wolfsburg rückt Klassenerhalt näher

Der VfL Wolfsburg hat den ersten von zwei nötigen Schritten zum Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga gesetzt. Die Wolfsburger setzten sich gestern im Hinspiel der Relegation zu Hause gegen den Zweitligisten Eintracht Braunschweig knapp durch. Ein umstrittener Elfmeter brachte letztendlich die Entscheidung zugunsten der Gastgeber, die im Rückspiel am kommenden Montag in Braunschweig nun alle Trümpfe in der Hand haben.

