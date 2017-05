Handball: Hard legt im HLA-Finale vor

Der HC Hard ist gestern in der Finalserie der Handball Liga Austria (HLA) mit 1:0 in Führung gegangen. Die Vorarlberger gewannen den Auftakt der „Best of three“-Serie gegen Titelverteidiger Fivers Margareten daheim knapp mit 27:26 und haben damit am Sonntag in Wien die Chance, ihren insgesamt sechsten Meistertitel zu holen.

