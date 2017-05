Obere Adria feiert Comeback als Urlauberdestination

Madagaskar, Mauritius, Myanmar - manche suchen ihr Urlaubsglück in neuen, möglichst fernen Destinationen. Andere sehen eine vertraute Umgebung als Voraussetzung für ausreichende Erholung und setzen auf Tradition: So entdecken die Österreicher zusehends die Strände der Oberen Adria für sich wieder.

Die unsichere politische Lage und Terrorgefahr in mehreren Urlaubsländern bescheren Italien ein deutliches Plus. Reiseveranstalter rechnen in dieser Saison mit einem zweistelligen Buchungsanstieg für die Region zwischen Grado und Jesolo.

Mehr dazu in Zweistelliges Plus bei Buchungen