G-7-Gipfel in Taormina startet

In Taormina auf Sizilien beginnt heute das Gipfeltreffen der sieben großen Industriestaaten (G-7). Die Staats- und Regierungschefs wollen sich bei den zweitägigen Beratungen am Fuße des Ätna zunächst mit der Außen- und Sicherheitspolitik befassen. Nach dem Anschlag in Manchester soll es dabei auch um den Kampf gegen den Terror gehen.

Neben den Staats- und Regierungschefs der G-7, die sich zu zweitägigen Beratungen in der 11.000-Einwohner-Stadt zurückziehen, werden Vertreter der EU, des IWF und afrikanischer Länder sowie 4.000 Journalisten erwartet. Der Kampf gegen Terrorismus, Wirtschaft und Umwelt sind einige Themen auf der Agenda der G-7. Gastgeber Italien will den Partnern ein Dokument zum Thema „Bürgersicherheit“ unterbreiten. Dabei handelt es sich um eine Erklärung mit 15 Punkten, in denen die G-7 den IS und seine Terroranschläge verurteilt.

Trump erstmals bei G-7

US-Präsident Donald Trump, der erstmals an einem G-7-Gipfel teilnimmt, hatte den Ausstieg der USA auf dem Pariser Klimaschutzabkommen und eine vor allem auf US-Interessen ausgerichtete Handelspolitik angekündigt. Eine Entscheidung Washingtons ist bisher allerdings noch nicht gefallen.

Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn bezeichnete auf dem Weg zum Treffen die Verpflichtungen der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen als wachstumsschädlich. Beim Gipfeltreffen der sieben großen Industriestaaten im italienischen Taormina werde es eine „ziemlich robuste Diskussion“ über das Thema geben.

Zu den G-7-Staaten gehören neben den USA auch Japan, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Deutschland. 7.000 Polizisten, Carabinieri und Soldaten sind im Einsatz. Die Behörden befürchten gewaltsame Auseinandersetzungen bei Protesten gegen den Gipfel. Für Samstagnachmittag ist in Giardini Naxos nahe Taormina eine Demonstration mit bis zu 4.000 Teilnehmern angemeldet.