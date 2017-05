Wiener Cevapcici-Festival kein „Fake“

Das Cevapcici-Festival wird am Sonntag im Wiener Donaupark stattfinden. Eine gleichnamige Veranstaltung in Graz entpuppte sich als Scherz, die Veranstalter in Wien geben Entwarnung. Morgen steigt am selben Ort bereits das Gulaschfestival.

